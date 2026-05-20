Israel instala una barrera en el principal acceso a la ciudad vieja de Hebrón

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El Ejército israelí instaló este miércoles una barrera metálica en el principal acceso a la ciudad vieja de Hebrón (sur de Cisjordania) y una torre militar en la azotea del antiguo ayuntamiento, informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes locales.

Ambas construcciones se han erigido en la zona de Bab Al Baladiya (en árabe, Puerta de la Ciudad), una vía principal que conecta Hebrón con la ciudad vieja y la mezquita Ibrahimi o Tumba de los Patriarcas, uno de los lugares más sagrados del islam y del judaísmo.

«Esto supone un mayor control sobre las zonas de Hebrón y el cerco del casco antiguo, lo que provocará el desalojo de la población, un aumento de la violencia de los colonos, la imposición de la división territorial y la interrupción de la conectividad geográfica», denuncia a EFE Isa Amro, activista local, cofundador de Jóvenes Contra los Asentamientos y nominado al Nobel de la Paz.

Para Badia Dwaik, periodista hebronita, lo que está ocurriendo constituye una política de castigo colectivo contra los residentes palestinos, una grave violación de la libertad de circulación y una clara infracción del derecho internacional humanitario.

«La ciudad vieja de Hebrón está siendo asfixiada ante los ojos del mundo. Israel está convirtiendo la vida cotidiana de los civiles en una prisión al aire libre bajo control militar», explica a EFE.

Este miércoles al amanecer, un grupo de colonos israelíes ya incendió varios vehículos pertenecientes a residentes palestinos.

Ayer martes, coincidiendo con el aniversario de la ocupación israelí de la ciudad, una multitud de ciudadanos israelíes provocó a los vecinos de la ciudad vieja con banderas y eslóganes que reivindicaban la identidad exclusivamente judía de Hebrón. EFE

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