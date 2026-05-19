Israel intercepta cinco de los diez barcos de la Flotilla que navegaban hacia Gaza

1 minuto

Roma, 19 (EFE).- Las Fuerzas Armadas israelíes han interceptado a cinco de los diez barcos que aún navegaban este martes rumbo a la Franja de Gaza, tras las detenciones el lunes de más de una treintena de embarcaciones y decenas de participantes.

El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, organizadora de esta misión, mostraba a las 12:30 GMT que cinco de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya habían sido interceptadas.

En las retransmisiones en directo de las cámaras de las naves se pudo ver cómo soldados israelíes armados abordaban los barcos de los activistas, mientras estos, con chalecos salvavidas puestos, permanecían con las manos en alto.

Por el momento, cinco embarcaciones siguen navegando sin haber sido interceptadas aunque, según el rastreador, tres de ellas se han desviado de la ruta hacia la Franja.

La primera interceptación se produjo en torno a las 11:30 GMT, cuando el barco se encontraba a unas 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros).

La Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, había confirmado este martes que 70 activistas a bordo de diez barcos seguían en ruta hacia Gaza, mientras que cifró en 400 los «participantes civiles desarmados» de 45 países que han sido «secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes». EFE

csv/sam/rod