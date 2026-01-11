Israel lanza decenas de ataques en el sur del Líbano contra presuntos túneles de Hizbulá

2 minutos

El Cairo, 11 ene (EFE).- El Ejército de Israel lanzó este domingo decenas de bombardeos contra diferentes puntos del sur del Líbano, donde el Estado judío aseguró que el grupo chií libanés Hizbulá mantenía túneles en los que almacenaba armas, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 y el proceso de desarme del grupo.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó en varias alertas de que los aviones de guerra israelíes lanzaron decenas de ataques contra los municipios de Basaliya, Siniya, Tabna, Mahmoudiya, Al Damashqiya o Al Rihan, mientras que contabilizó «más de diez» bombardeos en la zona de Al Bureij en una horquilla de una hora.

Hasta el momento se desconocen los daños provocados por esta gran oleada de ataques, mientras que las autoridades sanitarias del Líbano todavía no han informado de víctimas mortales o heridos como consecuencia de los bombardeos.

Medios locales libaneses contabilizaron más de 25 ataques aéreos en el sur del Líbano.

Por su parte, el Ejército israelí dijo en un comunicado que sus fuerzas atacaron «las aberturas de túneles» en «varias instalaciones militares» presuntamente utilizados por Hizbulá «para almacenar armas en el sur del Líbano».

«En los últimos meses, se ha identificado la actividad de Hizbulá en estas instalaciones. La actividad terrorista de Hizbulá en estas instalaciones constituye una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano», añadió el comunicado castrense, en referencia a la tregua en vigor desde noviembre de 2024, que ha sido continuamente violada por Israel.

Asimismo, el Ejército israelí amenazó con continuar operando «para eliminar cualquier amenaza para el Estado de Israel».

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado, unos esfuerzos que Israel considera insuficientes. EFE

