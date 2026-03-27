Israel lanza nuevos ataques contra Teherán

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(Actualiza con información de más ataques)

Redacción Internacional, 27 mar (EFE).- El Ejército de Israel anunció la madrugada del viernes nuevos ataques contra Teherán, la capital de Irán, cerca de que se cumpla un mes de guerra entre ambos países.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un breve mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraron haber «completado una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán».

Medios como la televisión catarí Al Jazeera y la agencia iraní Tasnim reportaron explosiones en la capital iraní.

La agencia Fars informó de ataques contra Urmia, en el noreste del país, y contra Qom, en el centro de Irán, donde habrían muerto seis personas.

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra la República Islámica, los bombardeos sobre Irán no han dado tregua.

Las autoridades iraníes no han actualizado el número oficial de víctimas mortales desde el 5 de marzo, cuando situaron los fallecidos en 1.230. Desde entonces, el silencio oficial contrasta con las cifras difundidas por organizaciones independientes, que apuntan a un balance mucho más elevado.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra han muerto al menos 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles. EFE

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