Israel lanza operación policial para frenar violencia armada en la comunidad beduina

2 minutos

Jerusalén, 22 nov (EFE).- La Policía y el ministerio de Seguridad Nacional de Israel anunciaron este sábado en un comunicado conjunto el inicio de la operación ‘Nuevo Orden’ en el desierto del Negev (sur de Israel), con el objetivo de frenar los incidentes entre la comunidad beduina en los que se han producido tiroteos y se ha detectado la presencia de armas de guerra.

«La operación aborda el aumento de los tiroteos y el contrabando de armas del Ejército israelí en manos de elementos criminales en el sector beduino», especifica la nota policial.

Según las autoridades, la operación, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y el comisionado de la Policía, Danny Levi, ha movilizado a cientos de agentes de diversas unidades, con apoyo de unidades caninas y aéreas.

La policía afirma que la acción busca restaurar el orden en la región, localizar armamento robado y reforzar los controles de tráfico.

Hasta ahora, se ha informado de nueve arrestos y la incautación de armas de guerra.

«La Policía de Israel seguirá actuando con decisión para combatir la delincuencia y la violencia dentro de la comunidad árabe-israelí, como parte del esfuerzo nacional para frenar los ciclos de violencia y las disputas familiares, y para fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho», concluye el comunicado.

Organizaciones no gubernamentales, como la israelí Abraham Iniciatives, critican que el Gobierno israelí descuida sistemáticamente a las comunidades árabes, incluyendo a las beduinas del Negev, donde la violencia interna es frecuente, y advierten de que la falta de inversión social y de políticas sostenibles perpetúa los conflictos locales y deja a estas poblaciones desprotegidas frente a la criminalidad. EFE

ybp/fpa