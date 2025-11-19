Israel lanza una oleada de bombardeos en toda Gaza y mata al menos a 14 personas

Gaza, 19 nov (EFE).- Al menos 14 personas, entre ellas tres niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este miércoles, informaron los servicios de emergencias gazatíes, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

«Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza», informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.EFE

