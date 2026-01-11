Israel mató este domingo a cuatro gazatíes en varios ataques pese al alto el fuego

2 minutos

(Actualiza con la versión del Ejército israelí sobre dos de las muertes)

Jerusalén/Gaza, 11 ene (EFE).- El Ejército de Israel mató este domingo a cuatro gazatíes en diferentes ataques contra la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur) en el devastado enclave palestino, pese a que sigue en vigor un alto el fuego, informaron las morgues de los hospitales de la Franja.

En la capital gazatí, disparos israelíes mataron a un palestino en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza y otro falleció en el de Al Tuffah, según recogió la agencia de noticias palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes sanitarias locales.

En Jan Yunis, las fuerzas israelíes mataron a dos palestinos -uno más al sur y otro en otra zona en el norte- que fueron trasladados al hospital Nasser, en el sur del enclave palestino, informó ese centro hospitalario.

El Ejército israelí informó de la muerte de una persona en Jan Yunis, afirmando que se trataba de un «terrorista» que cruzó la llamada línea amarilla que separa la zona de Gaza controlada por Israel y «se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inmediata».

«Tras la identificación, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza», añadió en una nota.

Preguntado por EFE en relación a las muertes en el norte de Gaza, el Ejército dijo conocer la ocurrida en el barrio de Al Tuffah, que según su versión siguió un patrón igual que en el sur.

Según informó el Ejército, sus tropas «identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inmediata», por lo que dispararon para «eliminar la amenaza».

Estas víctimas mortales se suman a otras tres fallecidas entre el viernes y el sábado, según informó este domingo el Ministerio de Sanidad de Gaza este domingo en el boletín diario, que recoge los muertos y heridos por bombardeos de Israel de días anteriores.

En esos dos días, según Sanidad, también llegaron nueve heridos por ataques israelíes a los centros hospitales.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, un total de 442 gazatíes han muerto por bombardeos de Israel y más de un millar han quedado heridos.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado ya a 71.412 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.314 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones. EFE

ngg-mt-aa/psh