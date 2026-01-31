Israel mata a 12 gazatíes, incluidos seis niños, en ataques en el norte y sur de Gaza

Gaza, 31 ene (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, entre ellos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.

En el norte, en la ciudad de Gaza, una madre y tres de sus hijos murieron, junto a otro familiar, en el bombardeo aéreo contra el apartamento en el que se refugiaban, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Hubo además otros cuatro bombardeos, entre ellos contra otro apartamento cerca del cruce de Jabalia, al este de la ciudad de Gaza, que solo causó heridos y dos al sureste del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja y cerca de la denominada línea amarilla.

Estos ataques se producen pese al alto el fuego en vigor, y con ellos se superan los más de 500 palestinos muertos en Gaza, incluidos más de 100 niños, pese al supuesto fin de la ofensiva bélica israelí, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad local. EFE

