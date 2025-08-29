The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata a 40 palestinos en sus ataques contra Gaza desde anoche

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Gaza, 29 ago (EFE).- Al menos 40 palestinos murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde primera hora de la madrugada, dijeron a EFE fuentes de los hospitales del enclave.

Según el recuento, hasta las 11.00 hora local (08.00 GMT) Israel mató a 17 personas en el norte de la Franja, 11 en la zona central y 12 en las localidades del sur gazatí.

Además, según fuentes en el enclave, las fuerzas israelíes están llevando a cabo desde anoche una serie de bombardeos contra la localidad de Deir al Balah y sus alrededores, en el centro del territorio.

Desde hace días, los residentes han visto maquinaria israelí excavando al este de la ciudad, mientras en el norte del enclave el Ejército avanza lentamente hacia el interior de la ciudad de Gaza, cuya conquista ha ordenado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Más de 62.900 personas han muerto y 159.000 han resultado heridas por fuego israelí desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.EFE

aa-jdg/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
23 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR