Israel mata a tres palestinos, incluido un joven de 17 años, en ciudad de Gaza

2 minutos

Gaza, 27 ene (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a tres palestinos, incluido un joven de 17 años, en dos incidentes que tuvieron lugar en el barrio de Al Tuffah, al este de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes sanitarias del Hospital Al Shifa, que recibió a las víctimas.

Según las mismas fuentes, en el primer incidente dos palestinos fueron abatidos a tiros por las fuerzas israelíes cuando intentaban regresar a su casa en el barrio de Al Tuffah.

Fuentes locales informan a EFE de que la zona sigue bajo fuego israelí.

Un tercer palestino, identificado como Yousef Al Rifi, de 17 años, falleció también este martes tras ser disparado por un francotirador israelí en la zona de Sanfour del barrio de Al Tuffah, confirmó también el hospital Al Shifa.

El barrio de Al Tuffah, bombardeado por tercer día consecutivo por Israel, está situado en una zona próxima a la llamada línea amarilla de separación entre la zona controlada por Israel (al este de dicha línea) y la zona donde viven los dos millones de habitantes de la Franja (al oeste).

La agencia de noticias palestina Wafa, por su parte, informa de que durante esta madrugada la artillería bombardeó la ciudad de Jan Yunis (en el sur de Gaza) y que cazas israelíes atacaron la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, sin que de momento se hayan registrado víctimas.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor hace ya más de tres meses en Gaza, y según Estados Unidos se ha iniciado ya su segunda fase, los ataques del Ejército de Israel contra el enclave palestino no han cesado por completo y prácticamente cada día se registran muertos entre la población.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha contabilizado ya desde el pasado 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego, cerca de 500 palestinos muertos, entre ellos mujeres y niños, por ataques de Israel además de un millar de heridos. EFE

