Israel mata a tres palestinos en ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego

2 minutos

Gaza, 24 nov (EFE).- Tres palestinos fallecieron este lunes en la Franja de Gaza en dos ataques diferentes del Ejército israelí, lo que aumentó al menos a 342 los gazatíes muertos pese al alto el fuego del 10 de octubre, según fuentes médicas del enclave.

Dos jóvenes murieron en un ataque con drones israelíes contra una aglomeración de personas en la zona de Bani Suheila, al este de Jan Younis (sur), confirmó a EFE un funcionario del Hospital Naser.

En el norte, en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, otro joven, identificado como Mahmud Wael al Rifi, recibió un disparo letal. Según dijeron a un trabajador del Hospital Al Ahli, el ataque se produjo mientras se encontraba en una zona permitida a civiles.

Con sus muertes, y según los últimos datos de ayer del Ministerio de Sanidad, son al menos 342 los gazatíes muertos por fuego israelí pese al alto el fuego, entre ellos más de 60 menores de edad, de acuerdo con UNICEF.

Además, en estos 44 días, Israel ha herido a otras 870 personas, en un enclave convertido en escombros por dos años de ofensiva bélica donde tan solo 18 de sus 36 hospitales funcionan parcialmente, junto a otra decena de hospitales de campaña.

El pasado sábado 22 de noviembre, Israel mató al menos a 22 gazatíes e hirió a más de 80 tras bombardear el enclave después de que, supuestamente, un combatiente de Hamás cruzara la línea amarilla y atacara a los soldados.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la divisoria de Gaza con Israel y con Egipto, Israel controla aún militarmente más del 50 % de la extensión del enclave. EFE

