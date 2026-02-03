Israel mata a un joven de 19 años en el sur de Gaza, a pesar del alto el fuego

1 minuto

Gaza, 3 feb (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a un joven de 19 años en la zona de Al Maslaj, situada al sur de la ciudad de Jan Yunis del extremo meridional de la Franja de Gaza, según informó a EFE el hospital Nasser del enclave palestino.

La misma fuente indicó que el fallecido es Ahmad Mohammad Ahmad Abd Al Aal y que murió de un disparo en la cabeza.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre la muerte del joven.

A pesar del alto el fuego vigente en Gaza desde el 10 de octubre, se siguen contabilizando muertos diarios a causa del fuego israelí, que justifica algunos de esos fallecimientos en que se trataba de miembros de Hamás y otras milicias palestinas.

Según el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza, desde la tregua se han contabilizado más de 500 muertos por fuego israelí, los últimos este lunes, cuando el Ejército israelí mató a cuatro personas en varios ataques en la Franja, una de ellas un niño de 3 años.

El pasado sábado, al menos 32 gazatíes -entre ellos 7 niños- murieron por fuego israelí, en la jornada más letal desde el alto el fuego, fruto de una oleada de bombardeos israelíes a lo largo de la Franja.EFE

aa-mt/cg