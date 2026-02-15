Israel mata al menos 13 gazatíes en oleada de ataques sobre la Franja

Jerusalén, 15 feb (EFE).- Al menos 13 palestinos murieron este domingo en la oleada de ataques que el Ejército de Israel ha llevado a cabo a lo largo de la Franja de Gaza desde la pasada madrugada, según datos acumulados del Ministerio de Sanidad de Gaza y de la agencia palestina de noticias WAFA.

Esta última detalló que tres palestinos murieron por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Gaza y Beit Lahia (norte del enclave), sumándose así a los reportados por fuentes hospitalarias a EFE en otros dos ataques separados en el norte y sur de la Franja esta mañana.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la cifra de 13 muertos en Gaza este domingo por la tarde durante su comparecencia en un acto celebrado en Jerusalén.

Y es que, además de los de Beit Lahia, cuatro palestinos perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), de acuerdo con una fuente del Hospital Shifa.

En otro ataque con drones, seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Naser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.

Así, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, superó este domingo los 600 fallecidos.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

En un comunicado, un oficial del Ejército israelí justificó estos últimos ataques mortales contra supuestos «objetivos de Hamás» como una respuesta al supuesto cruce ayer por parte de milicianos de la línea amarilla.

Al menos 72.060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según del Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó «actos de genocidio» contra los palestinos. EFE

