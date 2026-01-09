The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata al menos 13 palestinos en Gaza tras lanzamiento de proyectil desde la Franja

Jerusalén, 9 ene (EFE).- Israel mató a al menos 13 palestinos en Gaza, incluidos 5 niños, en un ataque perpetrado en las últimas horas, informó este viernes la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en morgues de hospitales de la Franja, dependiente del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

El ataque, que también dejó «múltiples heridos», se produjo después de que ayer Israel reportara el lanzamiento de un proyectil desde la Franja, pero que cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, y lo calificara de violación del alto el fuego. Hamás no ha reivindicado este lanzamiento. EFE

