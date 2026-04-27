Israel nombra a su primer embajador en Somalilandia

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Israel nombró a su primer embajador en Somalilandia, meses después de reconocer a este territorio separatista del Cuerno de África, indicó el domingo el ministerio de Relaciones Exteriores.

En diciembre, Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer como Estado a Somalilandia, que declaró su autonomía de Somalia en 1991 tras una guerra civil.

El ministerio precisó que el embajador será Michael Lotem, actualmente emisario de asuntos económicos en África. El funcionario sirvió previamente como embajador en Kenia, Azerbaiyán y Kazajistán.

En febrero, Somalilandia había nombrado a su vez a Mohamed Hagi como embajador en Israel.

Somalilandia cuenta con una posición estratégica en el Golfo de Adén, frente a Yemen, controlado en parte por los rebeldes hutíes, enemigos de Israel y aliados de Irán.

Somalilandia tiene su propia moneda, pasaporte y ejército, pero no había logrado hasta ahora reconocimiento internacional.

La iniciativa israelí de reconocerlo fue muy criticada por los vecinos de Somalia.

Cuando el canciller israelí Gideon Saar visitó este territorio en enero, Somalia denunció el gesto como una «incursión no autorizada».

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