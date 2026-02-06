Israel obliga a un palestino a demoler su propia casa en Silwan (Jerusalén Este)

Jerusalén, 6 feb (EFE).- Autoridades israelíes obligaron este viernes al palestino Jalal Al Tawil a demoler su propia casa ubicada en el barrio de Silwan (Jerusalén Este), según informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Israel sostiene que este vecino palestino no contaba con permiso de construcción en el distrito de Al Bustan de Silwan, según informó a Wafa la Gobernación de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Las demoliciones se han convertido en una práctica habitual por parte de Israel en barrios de Jerusalén Este bajo el pretexto de que la mayoría de los palestinos no cuentan con permisos de construcción.

Las familias palestinas que se niegan a demoler sus propias casas se enfrentan a que lo hagan las propias excavadoras israelíes, además de que Israel después les cobra elevadas tasas.

Palestinos residentes en Jerusalén Este, que Israel se anexionó en 1967 -pese a que la comunidad internacional no lo reconoció-, denuncian que la municipalidad israelí les deniega sistemáticamente estos permisos de construcción.

Y es que, por otra parte, decenas de familias palestinas afrontan procesos judiciales basados en una ley israelí discriminatoria que otorga a judíos el derecho en exclusiva de reclamar en Jerusalén Este propiedades anteriores a 1948 (la creación del Estado de Israel), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.

Silwan se encuentra al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén en una zona aún de mayoría palestina, pero muy codiciada por colonos israelíes, debido a que se sitúa justo debajo del Monte del Templo en una demarcación privilegiada con respecto a los lugares sagrados. EFE

