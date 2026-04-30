Israel ordena evacuar 15 aldeas del sur de Líbano, mientras intercepta drones de Hizbulá

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Jerusalén, 30 abr (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron evacuar este jueves por la tarde quince aldeas cerca de Nabatieh, al sur de Líbano, mientras han ido informando durante el día de la activación de interceptores contra drones del grupo chií libanés Hizbulá que en uno de los casos ha llegado a impactar contra suelo israelí.

El portavoz de las FDI en árabe, Avichai Adraee, aseguró que la última orden de evacuación se debe a que se están desarrollando «actividades terroristas de Hizbulá en la zona» y pidió a la población que abandone las localidades y se traslade «a zonas abiertas a una distancia mínima de un kilómetro».

Las aldeas en cuestión son: Yebshit, Habush, Haruf, Kafar Yoz, Nabatieh Al Fauqa, Aba, Adshit Al Shaqif, Arab Salim, Taul, Humin Al Fauqa, Al Muyaidil, Arzon, Dunin, Al Humairi y Marub.

Horas antes, las FDI habían emitido otra orden de evacuación bajo el mismo argumento, que es el que utiliza habitualmente para justificar sus ataques en Líbano, en las localidades de Al Samqía, Al Haníe, Al Qalía, Wadi Jilo, Al Kanisa, Kafar, Majdal Zun y Sadiqen.

Al mismo tiempo, durante el día de hoy las FDI han informado de intentos de incursiones de vehículos aéreos no tripulados hacia Israel y hacia el territorio de unos 10 kilómetros al sur del río Litani que ha ocupado ilegalmente en el marco de la última guerra con Irán, a la que se sumó Hizbulá en apoyo a Teherán.

«Hace poco, se lanzaron interceptores contra un objetivo aéreo sospechoso detectado en la zona donde operan las fuerzas de las FDI en el sur del Líbano. Se están analizando los resultados de la interceptación. El objetivo no cruzó territorio israelí. De acuerdo con el protocolo, no se activaron alertas», se indica en el último comunicado militar sobre un incidente de este tipo.

Además, este jueves un dron de Hizbulá impactó en el norte de Israel, lo que causó al menos doce soldados israelíes heridos, según informaron el Ejército y los servicios de emergencia israelíes.

Según indicó a EFE el Ejército, dos de los soldados se encuentran en estado moderado y fueron trasladados a un centro hospitalario. El resto sufren heridas leves.

Los interceptores fueron lanzados para intentar derribar el aparato pero fallaron en sus intentos, según la misma fuente.

En otro ataque con un dron explosivo, Hizbulá mató el pasado domingo a un soldado israelí en la localidad de Taybeh, sur del Líbano, en medio del alto el fuego entre este país e Israel, auspiciado por Estados Unidos pero bajo el que se siguen produciéndose ataques por las dos partes.

En paralelo, Israel volvió a atacar ayer diversas localidades del sur del Líbano pese al alto el fuego, lo que elevó a 2.576 el número de muertos en el territorio libanés por fuego israelí desde el inicio del conflicto, hace alrededor de dos meses. EFE

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