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Israel ordena evacuar la ciudad de Tiro y zonas cercanas por operaciones contra Hizbulá

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Jerusalén, 17 mar (EFE).- El Ejército israelí emitió este martes una orden urgente de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro y varios barrios y campos de refugiados cercanos, ante la intensificación de sus operaciones contra el grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano.

La orden de evacuación, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, incluye de forma explícita los siguientes barrios y áreas: Shabruja, Jamadiya, Jal al Bahr, Zuq al Mufti, Al Bass, Mashuq, Burj al Shamali, Naba, Al Howsh, Rashidiya y Ain Baal. EFE

ybp/lss

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