Israel ordena evacuar un suburbio de Beirut mientras la guerra arrecia

Israel ordenó el jueves evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, desatando una huida masiva de la población, mientras la guerra en Oriente Medio se extiende y crece el temor por la economía mundial.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

La república islámica respondió con andanadas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo, después de que los bombardeos mataran al líder supremo, Alí Jamenei, y a altos mandos militares.

La guerra continúa este jueves con bombardeos israelíes sobre Teherán y represalias iraníes que extienden el conflicto.

El conflicto llegó a las costas de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó el miércoles un buque de guerra iraní, y Azerbaiyán, país vecino que amenaza con tomar represalias después de que un dron alcanzara un aeropuerto.

«No quedará sin respuesta», advirtió el ministerio de Defensa azerbaiyano. El ejército iraní negó haber disparado drones contra este país del Cáucaso, y acusó a Israel.

Líbano fue arrastrado al conflicto el lunes, cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte de Jamenei.

Israel respondió con bombardeos y sus tropas entraron en varias localidades fronterizas de Líbano el miércoles.

En un mensaje dirigido a los habitantes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, el ejército de Israel llamó a la población a evacuar.

«Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato», advirtió un portavoz militar, tras lo cual se formaron enormes atascos.

Las autoridades libanesas contabilizan al menos 72 muertos y 83.000 desplazados desde el lunes.

– De Irak a Turquía –

Señal de que el conflicto bélico se extiende, Irán afirmó haber atacado a grupos kurdos con sede en Irak y dijo que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

La Casa Blanca desmintió que Estados Unidos tenga la intención de armar a las milicias kurdas contra Irán para provocar un levantamiento, pero confirmó que el presidente Donald Trump habló con «dirigentes kurdos» que estaban en una base de Washington en Irak.

La lista de países que participan, aunque sea indirectamente en la contienda, también crece.

Australia desplegó dos aviones militares en la zona, España anunció el envío de una fragata a Chipre e Italia decidió enviar defensa aérea a los países del Golfo.

La guerra también afectó a Turquía, miembro de la OTAN, después de que las defensas aéreas de la alianza destruyeran un misil lanzado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo turco el miércoles.

– «Es aterrador» –

En Irán los bombardeos continúan. Según la agencia oficial Irna mataron a 1.230 personas, un balance que AFP no pudo verificar.

Algunos iraníes que se quedaron en la capital tienen miedo pero esperan ver caer el régimen, que en diciembre reprimió a sangre y fuego las manifestaciones antigubernamentales.

«Es aterrador, pero dejar que estas personas controlen el gobierno es más aterrador que 1.000 aviones armados volando hacia tu ciudad», contó a AFP un corredor de bolsa de Teherán de 30 años, que pidió mantener el anonimato.

«La esperanza es lo único que nos queda ahora mismo», añadió.

El país está aislado del resto del mundo, con internet funcionando a alrededor del 1% de su capacidad, según el monitor Netblocks.

Llamar por teléfono es casi imposible.

«No puedes llamar y los mensajes de voz no se entregan. Solo podemos enviar textos», dijo a AFP por mensaje de texto un habitante de Teherán, que pidió permanecer en el anonimato.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le instó a continuar la operación «hasta el final».

Tampoco se salvaron del conflicto las ricas monarquías del Golfo, que suelen ser consideradas un refugio seguro en la región.

Irán sigue atacando sus ciudades e infraestructuras energéticas.

Trece personas han muerto en países del Golfo desde que comenzó la guerra, y otras diez en Israel.

El Kremlin dijo que Irán no le pidió ayuda militar.

– «Catastrófico» –

En Washington, Trump obtuvo una victoria política el miércoles, cuando el Senado rechazó una resolución destinada a limitar sus poderes en este conflicto bélico.

Y eso que la guerra podría dar paso a un «período prolongado de inestabilidad» para la economía global, advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Los poderosos Guardianes de la Revolución de Irán reivindicaron que cerraron el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial.

Con vuelos cancelados y viajeros varados o repatriados apresuradamente, la guerra también golpea duramente al turismo en una región que se ha convertido en el destino favorito de muchos viajeros.

«Mi último grupo de turistas se fue hace tres días, y todos los demás programados para marzo han sido cancelados», contó Nazih Rawashdeh, un guía turístico cerca de Irbid, en el norte de Jordania.

«Aquí es el comienzo de la temporada alta. Es catastrófico», declaró a AFP.

