Israel prohíbe el acceso de 14 oenegés a Gaza y endurece el control a las labores humanitarias

Las preocupaciones de las ONG internacionales de no poder seguir trabajando en Gaza por los draconianos procedimientos de registro impuestos por Israel se confirmaron: 14 de ellas tienen prohibido el acceso y muchas otras denuncian un «control político» a su labor.

En plena catástrofe humanitaria en el territorio palestino devastado por la guerra, aún sin agua potable ni electricidad, la incertidumbre pesa sobre las organizaciones de ayuda antes del 31 de diciembre, fecha límite en la que deberían saber cuál será el destino de su trabajo en Gaza.

De las cien solicitudes de registro presentadas en los últimos meses, «solo 14 fueron rechazadas» a finales de noviembre, afirmó en una declaración enviada a la AFP el Ministerio israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, que desde marzo dirige este nuevo procedimiento obligatorio.

«Las demás han sido aprobadas o están en proceso de examen», añadió, al precisar: «Israel fomenta la acción humanitaria, pero no permitirá que ningún actor hostil ni ningún apoyo al terrorismo opere (…) bajo la cubierta de la ayuda humanitaria».

Esta decisión se produce en un momento en que la asistencia que llega a Gaza sigue siendo insuficiente.

Si bien el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre preveía la entrada de 600 camiones al día, en realidad solo entre 100 y 300 transportan ayuda, según las oenegés y la ONU. El resto son principalmente mercancías comerciales inaccesibles para la mayoría de los gazatíes.

Además, aunque la situación de hambruna terminó en Gaza, la población aún enfrenta niveles altos de inseguridad alimentaria y la situación es «crítica», alertó el viernes Naciones Unidas.

Entre las ONG que no fueron autorizadas por Israel figuran Save the Children, una de las más conocidas y antiguas en la Franja, donde ayuda a 120.000 niños, y la asociación American Friends Service Committee (AFSC), según una primera lista oficial.

Disponen de 60 días para retirar a todo su personal internacional de la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada e Israel, y ya no podrán enviar ayuda a esos lugares, sin contar las dificultades de acceso al sistema bancario israelí del que dependen para pagar alquileres y salarios.

Las agencias de Naciones Unidas y varias oenegés denunciaron en un comunicado un proceso de registro que «se basa en criterios vagos, arbitrarios y muy politizados».

«La ONU no podrá compensar el colapso de las operaciones de las ONG internacionales», que proporcionan más de 1.000 millones de dólares de ayuda al año y un apoyo crucial a las organizaciones de asistencia locales sobre el terreno, subrayaron.

Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, gestiona actualmente alrededor de un tercio de las 2.300 camas hospitalarias de Gaza. Y los cinco centros de estabilización para niños con desnutrición están respaldados por oenegés internacionales.

– «Cerco burocrático» –

Israel deniega el registro a las organizaciones consideradas «hostiles» o que podrían estar implicadas en «terrorismo» o «antisemitismo», pero también a aquellas acusadas de «deslegitimar al Estado de Israel».

Un concepto difuso, según el abogado israelí Yotam Ben-Hillel, que acompaña a varias de ellas en sus trámites y ha presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia.

«Ni siquiera sabemos qué significa ‘deslegitimar’. Las autoridades no aportan ninguna prueba de lo que afirman, por lo que a las ONG les resulta muy difícil responder a estas acusaciones», explicó a la AFP.

Las oenegés contactadas afirman haber cumplido con la mayoría de los requisitos israelíes. Sin embargo, algunas se han negado a cruzar la «línea roja» de proporcionar información sensible sobre su personal palestino.

«Por haber hablado de genocidio, denunciado las condiciones en las que se libraba la guerra, pero también las limitaciones impuestas a la entrada de la ayuda», lamentó el responsable de otra ONG que, con pocas esperanzas, cree que se le denegará la autorización.

«Una vez más, el cerco burocrático se utiliza con fines de control político, con consecuencias catastróficas», añadió.

– «Ninguna solución» –

Todos expresaron su preocupación por lo que va a pasar a principios de 2026 y por el riesgo de que se seleccionen oenegés que no tengan la capacidad ni la experiencia de aquellas que llevan mucho tiempo en los territorios palestinos.

Varios actores humanitarios afirmaron a la AFP que nunca habían «oído hablar» de algunas de las ONG acreditadas, que por el momento no tienen presencia en Gaza, pero que se habrían integrado en el plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Estados Unidos está partiendo de cero (en materia de coordinación humanitaria) y, con el nuevo procedimiento de registro, algunas ONG se marcharán», subrayó una fuente diplomática europea en la región.

«Quizás se despierten el 1 de enero y se den cuenta de que no tienen ninguna solución para sustituirlas», dijo.

