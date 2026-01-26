Israel pudo identificar al rehén hallado en Gaza por sus piezas dentales

Jerusalén, 26 ene (EFE).- Las autoridades israelíes lograron identificar este lunes restos encontrados en un cementerio de la Franja de Gaza como los correspondientes al último rehén que quedaba allí, el policía Ran Gvili, gracias a sus piezas dentales, informó un responsable militar.

La misma fuente indicó que la operación para encontrar el cuerpo de Gvili comenzó ayer domingo por la mañana, basada en «información recibida» de que podía estar en un cementerio del barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza (norte del enclave).

En un principio, explicó, el Ejército recibió información, cuya fuente no detalló, de que el cuerpo del rehén estaría en un túnel o en el cementerio, y la semana pasada surgió «información adicional» de que estaba en el camposanto.

Dicho cementerio está ubicado, dijo la fuente militar, en la línea amarilla que separa la zona controlada por Israel (al este) y el resto del enclave (al oeste), donde viven sus dos millones de habitantes.

Según informaron a EFE fuentes en la Franja, el cementerio se llama Al Batsh y está situado en una zona controlada por Israel un poco al este de la calle Salah al Din.

La Radio del Ejército israelí publicó este lunes unas imágenes aéreas de dron durante la operación de búsqueda del cuerpo, que bautiza ‘Corazón Valiente’, en las que se ven excavadoras removiendo la tierra del cementerio, rodeado por edificios destrozados por los bombardeos israelíes.

En una de las imágenes se ve un bloque de hormigón amarillo, que usa en algunas zonas el Ejército israelí para marcar por dónde transcurre la línea amarilla.

Tras su hallazgo, el grupo islamista Hamás afirmó que, siguiendo con su «compromiso total» con lo acordado en el alto el fuego, ha proporcionado «de forma continua» información que ha contribuido a localizar el cuerpo de Gvili.

De acuerdo con el oficial israelí, en la búsqueda del cuerpo participaron «equipos de búsqueda, expertos dentales y figuras rabínicas, quienes ayudaron a identificar a Ran».

«Ran fue finalmente identificado mediante identificación dental», añadió la fuente.

Con su recuperación ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja (lo que ocurrió en los primeros días del alto el fuego que empezó el 10 de octubre) y la entrega de los restos de los 28 muertos, estipulada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalizara la búsqueda del cuerpo de Gvili. EFE

