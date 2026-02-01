Israel reabre parcialmente el paso de Rafah para los residentes de Gaza

Israel reabrió parcialmente este domingo el cruce de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, un paso vital para el envío de ayuda humanitaria, aunque por ahora solo podrá ser utilizado por los residentes del territorio palestino y bajo condiciones drásticas.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el exterior que no pasa por Israel y estaba cerrado desde mayo de 2024.

Su reapertura ha sido reclamada con insistencia por la ONU y las oenegés internacionales para permitir el acceso de la ayuda al territorio palestino, devastado por dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los Territorios Palestinos Ocupados, precisó que el paso de personas en ambos sentidos no comenzará antes del lunes, una vez «completados los preparativos», sin mencionar el tema de la ayuda.

Israel anunció que el paso fronterizo estará limitado «al tránsito de los habitantes» de la Franja de Gaza.

En medio de la devastación en la Franja de Gaza, muchos palestinos esperan poder salir.

«Cada día que pasa empeora mi estado y mi vida se me escapa», lamenta Mohamed Shamiya, un hombre de 33 años que padece una enfermedad renal que requiere tratamiento de diálisis y espera desesperadamente poder ir al extranjero para recibir atención médica.

Según un responsable del Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, «unos 200 enfermos» esperaban la reapertura para ir a recibir tratamiento en Egipto.

Para Amine Al Hilu, esta apertura parcial «abre una pequeña puerta de esperanza para los enfermos».

Este deplazado de 53 años vive en una carpa en el norte del territorio y reclama una apertura «sin restricciones».

«Necesitamos que el paso se abra completamente para el tránsito y para traer bienes sin restricciones de Israel y creo que esto requiere una mayor presión sobre Israel», afirmó.

En un nuevo golpe a las organizaciones humanitarias, Israel anunció este domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) deberá abandonar Gaza antes del 28 de febrero por haberse negado a facilitar la lista de sus empleados palestinos.

– Mediadores reiteran rechazo al desplazamiento –

La reapertura se produce en el contexto de una tregua muy precaria entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Varios bombardeos israelíes causaron 32 muertos el sábado, según la Defensa Civil de Gaza, en una de las jornadas más mortíferas desde el inicio de la tregua el 10 de octubre de 2025.

Israel declaró haber respondido a violaciones del alto el fuego.

El paso fronterizo está cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron el control en mayo de 2024, salvo una reapertura limitada a comienzos de 2025, en el marco de una tregua anterior.

Su reapertura total está prevista en el marco del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el sangriento ataque de Hamás contra Israel.

Un portavoz del movimiento islamista palestino Hamás, Hazem Qasem, advirtió de que «cualquier obstrucción o condición previa impuesta por Israel» constituiría «una violación del acuerdo de alto el fuego».

Los líderes de Egipto y Jordania reiteraron este domingo su rechazo a «cualquier intento de desplazar al pueblo palestino de su tierra»

Durante una reunión en El Cairo, el presidente egipcio Abdel Fatá al Sisi y el rey Abdulá II de Jordania también pidieron el «acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza», según un comunicado de la presidencia egipcia.

– «Una autorización de seguridad previa» –

Israel advirtió el viernes que sería necesaria «una autorización de seguridad previa» de las autoridades israelíes para salir y entrar en la Franja de Gaza, en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión europea.

«Aún no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre el número de palestinos autorizados a entrar y salir», declararon fuentes en el paso fronterizo, precisando que Egipto tenía previsto permitir la entrada a «todos los palestinos a quienes Israel autorice salir».

La reapertura también debería permitir la entrada a Gaza de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar el territorio durante un periodo transitorio bajo la supervisión de la llamada Junta de Paz, presidida por Donald Trump.

Estados Unidos anunció a mediados de enero el paso a la segunda fase del plan que forma parte del acuerdo del cese el fuego, que prevé, entre otras cosas, el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

