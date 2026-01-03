Israel rechaza acusaciones de abusos sexuales de miembros Flotilla por parte de policías

Jerusalén, 3 ene (EFE).- El Servicios de Prisiones de Israel rechazó este sábado, en un comunicado enviado a EFE, las acusaciones vertidas por al menos tres miembros de La Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC, por sus siglas en inglés) sobre presuntos abusos sexuales que dijeron sufrir a manos de policías y funcionarios penitenciarios tras ser arrestados el pasado mes de octubre.

«Estas afirmaciones son mentiras descaradas. Son invenciones flagrantes y noticias falsas que nunca ocurrieron, con la intención deliberada de difamar a Israel», recoge el comunicado.

El Servicios de Prisiones de Israel sostiene que los activistas de la flotilla recibieron «un régimen de detención que incluyó, un examen médico, una reunión con un abogado y visitas consulares, durante las cuales no se presentó ninguna reclamación del tipo descrito».

«Además, los activistas de la flotilla fueron llevados ante las autoridades judiciales, y allí tampoco se escuchó ninguna reclamación sobre los presuntos incidentes», agrega la nota.

Ayer, viernes, la FFC en un comunicado denunció «violaciones y agresiones sexuales» que sufrieron tres de sus miembros y pidió una investigación «inmediata, independiente y creíble, así como la rendición de cuentas de todos los responsables».

Los tres miembros que han hecho públicas estas «agresiones sexuales» son la periodista alemana, Anna Liedtke; el periodista italiano, Vicenzo Fullone y la activista australiana Surya McEwen. Todos ellos navegaban a bordo del buque Conscience interceptado en aguas internacionales el pasado 8 de octubre por el Ejército de Israel.

A principios de octubre, ante el bloqueo israelí que por entones era más severo, embarcaciones humanitarias que conformaron la Global Sumud Flotilla, en la que iban más de 400 activistas – entre ellos 63 españoles- y la Coalición de la Flotilla de la Libertad pusieron rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la población palestina. EFE

ngg/jfu