Israel recibe los restos mortales de un posible rehén en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 3 dic (EFE).- Israel recibió este martes los restos mortales de un posible rehén en Gaza, según anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado oficial.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los restos transferidos desde la Franja de Gaza y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet)», reza la nota.

Los restos serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, perteneciente al Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación.

«De acuerdo con los resultados del examen, se notificará oficialmente a la familia», se agrega en la nota de la oficina de Netanyahu, que solicita además que «se abstengan de difundir rumores e información que no sea oficial».

Esta mañana, medios israelíes reportaron que un oficial de Hamás declaró que el grupo islamista haría entrega a Israel del cuerpo de uno de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

En Gaza quedan aún dos cuerpos de rehenes de los 28 fallecidos, el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, secuestrados durante el ataque letal de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. EFE

