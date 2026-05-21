Israel se dispone a expulsar a los activistas extranjeros de la flotilla para Gaza

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Los activistas extranjeros de la flotilla para Gaza capturados en el mar por Israel deben comenzar a ser expulsados este jueves, tras la indignación internacional provocada por un video de un ministro que muestra cómo son humillados en detención.

La mayoría de los participantes de la flotilla humanitaria estaban siendo trasladados al aeropuerto de Ramon -cerca de Eilat, en el sur de Israel- para ser expulsados del país, indicó este jueves la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, que se encarga de su representación legal.

Los cerca de 430 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptados el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre.

Luego fueron llevados por la fuerza a Israel, y detenidos en la prisión de Ktziot, según explicó Adalah.

La ONG había señalado el miércoles por la noche que debían comparecer ante la justicia con vistas a su expulsión, pero un portavoz de la organización contactado por la AFP, Moatassem Zeidan, indicó que finalmente «no serán presentados ante los tribunales».

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció que su país organizará el jueves «vuelos especiales» para repatriar a sus ciudadanos y a los de «terceros países».

No obstante, una activista germano-israelí que viajaba en el mismo convoy marítimo, salido de Turquía tras la interceptación en abril por parte de Israel de una anterior flotilla para Gaza frente a las costas de Grecia, deberá comparecer ante un tribunal en Ascalón.

Los militantes de la «Global Sumud Flotilla» («sumud» significa resiliencia en árabe) querían llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra entre Hamás e Israel, rompiendo el bloqueo marítimo que el Estado hebreo impone al pequeño territorio palestino costero.

– Denuncian golpes e intimidaciones –

«Israel tiene pleno derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza», declaró el miércoles el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en referencia al movimiento islamista palestino, que desencadenó la guerra al lanzar un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El miércoles, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, figura de la extrema derecha y responsable de la policía y la administración penitenciaria, provocó una ola de indignación en el extranjero e incluso dentro de su propio gobierno al publicar un video de los militantes de la flotilla arrodillados y con las manos atadas.

«Bienvenidos a Israel, estamos en nuestra casa», proclama triunfalmente en ese video publicado en su canal de Telegram y en X, con el himno nacional israelí de fondo.

En las imágenes se ve a decenas de activistas arrodillados uno junto al otro, con el rostro pegado al suelo y las manos atadas, sobre la cubierta de un barco de la marina israelí.

Una joven que grita «Liberen Palestina» al paso del ministro termina con la cabeza presionada contra el suelo por los servicios de seguridad.

Las imágenes difundidas «no son conformes con los valores de Israel», declaró el jefe de la diplomacia israelí Gideon Saar, acusando a Ben Gvir de «perjudicar deliberadamente» la imagen del país. El interesado defendió, por el contrario, «una gran fuente de orgullo».

Las reacciones internacionales, especialmente de los países cuyos ciudadanos fueron detenidos, no tardaron en llegar.

El trato dado a los detenidos fue considerado «inadmisible» por Italia, que exigió «disculpas».

«Está bien condenar a Ben Gvir por la humillación infligida a los miembros de la flotilla», declaró en X la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, la italiana Francesca Albanese.

Lo que sufrieron estos activistas es «un trato de lujo comparado con lo que se inflige a los palestinos en las cárceles israelíes», afirmó esta dura crítica de Israel.

Alessandro Mantovani, un periodista italiano detenido con los activistas de la flotilla y deportado antes que los demás, dijo este jueves al llegar al aeropuerto de Roma-Fiumicino que él y otros fueron «llevados al aeropuerto Ben Gurion con esposas y cadenas en los pies, y metidos en un vuelo a Atenas».

«Nos golpearon. Nos patearon y nos pegaron puñetazos, y nos gritaron ‘Bienvenidos a Israel'», dijo refiriéndose al trato recibido por las fuerzas de seguridad.

Dario Carotenuto, un diputado italiano igualmente detenido y deportado, dijo que fue «realmente duro».

«Nos llamaron por números (…) apuntándonos con rifles», afirmó. «Creo que fueron los segundos más largos de mi vida».

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