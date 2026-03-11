Israel transfiere los batallones de la Brigada Golani a la frontera con Líbano

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El Ejército israelí ordenó este miércoles reforzar la divisoria norte con el Líbano transfiriendo allí a los soldados de la Brigada Golani, que hasta ahora operaban cerca o en la Franja de Gaza.

«El jefe del Estado Mayor General (Eyal Zamir) ordenó reforzar el sector del Comando Norte y transferir la Brigada Golani del Comando Sur a las operaciones en el sector del Comando Norte», detalla un comunicado castrense.

El texto adelanta que se tomarán más decisiones sobre refuerzos adicionales, sin dar más detalles.

La campaña israelí de bombardeos contra el sur de Líbano y su capital, Beirut, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos, 1.300 heridos, y 700.000 personas desplazadas que han tenido que huir de sus casas desde el lunes 2 de marzo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres, sostuvo ayer el representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar.

Israel dice que centra sus bombardeos contra centros de comando, armamento e infraestructura de Hizbulá que, tras el asesinato del otrora líder supremo iraní Ali Jameneí, decidió atacar territorio israelí. EFE

