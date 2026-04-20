Israel volverá a cerrar los pasos de ayuda humanitaria en Gaza durante festivos nacionales

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(Añade datos sobre la entrada de ayuda y la reapertura de Zikim)

Jerusalén, 20 abr (EFE).- Israel anunció este lunes que los cruces de entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza permanecerán cerrados mañana martes y el miércoles con motivo de sus festivos nacionales; lo que dificultará aún más la situación de unos dos millones de palestinos, la mayoría desplazados.

«Les informamos de que los pasos fronterizos entre Israel y la Franja de Gaza permanecerán cerrados este martes y miércoles (21 y 22 de abril) con motivo del Día Nacional de los Caídos y del Día de la Independencia de Israel», recoge el comunicado del COGAT, el órgano militar israelí que administra los territorios palestinos ocupados.

Este órgano militar ya clausuró los cruces fronterizos de Gaza, que Israel controla en su totalidad, durante los dos festivos de la Pascua judía a principios de abril.

También los cerró durante dos días desde el inicio de la guerra con Irán el pasado 28 de febrero; salvo el cruce de Rafah, fronterizo con Egipto y el único por donde se realizan evacuaciones médicas de palestinos, que solo reabrió el pasado 18 de marzo.

El COGAT sostiene que permiten la entrada de unos 600 camiones de ayuda humanitaria a Gaza al día, si bien solo unos 120 de ellos son de agencias humanitarias, mientras que el resto es cargo comercial, que la mayoría de gazatíes no puede permitirse.

Según datos del 16 de abril de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en las últimas dos semanas se ha incrementado el flujo de ayuda humanitaria desde el puerto de Ashdod, mientras que la descarga de ayuda humanitaria desde el lado egipcio se mantuvo estable en un 80 % entre el 1 y el 13 de abril.

A su vez, la reapertura del cruce de Zikim el pasado 12 de abril, con actividades de descarga en días alternos, proporciona un importante acceso directo de ayuda humanitaria al norte de Gaza.

También desde esa fecha, Israel permite un mayor volumen de suministros enviados por la ONU y sus socios a través de la ruta B2B de Jordania: de 50 a 60 camiones, dos veces por semana.

Aún así, en los tres primeros meses posteriores al anuncio de alto el fuego el 10 de octubre de 2025, la ONU y sus socios introdujeron en Gaza más de 167.600 toneladas métricas de ayuda humanitaria, que disminuyó en un 37 %, por debajo de las 105.000 toneladas métricas, en los tres meses siguientes hasta el 11 de abril de 2026. EFE

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