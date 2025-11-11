Israel y Bolivia acuerdan trabajar para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas

Redacción Internacional, 11 nov (EFE).- El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, mantuvo este martes un encuentro con el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el que según el Ejecutivo israelí ambos acordaron trabajar «para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas».

«Una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre», dijo Bar Tal en la cuenta de X del Estado israelí, que muestra a ambos políticos sonrientes y dándose la mano.

El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, según ese mensaje, viajó a Bolivia para la toma de posesión presidencial y sostuvo reuniones diplomáticas.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convirtió el sábado en el presidente número 74 de Bolivia, luego de ganar en la primera vuelta del 17 de agosto y vencer en la segunda al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) con el 54,96 % frente al 45,04 % de los votos.

Bolivia rompió las relaciones diplomáticas con Israel el 31 de octubre de 2023 a modo de condena «a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y amenaza la paz y la seguridad internacionales, según anunció entonces la Cancillería boliviana.

El comunicado en el que se transmitió esa decisión añadía que Bolivia exigía a Israel el cese de los ataques en la Franja de Gaza y el cese al bloqueo de la ayuda humanitaria que, según se destacó, violaban «el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados».

Israel y el grupo islamista palestino Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre en Egipto, que todavía se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos. EFE

