Italia completa la identificación de sus seis jóvenes muertos en el incendio en Suiza

Roma, 4 ene (EFE).- Los seis jóvenes italianos que figuraban como desaparecidos tras el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana en Nochevieja han sido confirmados este domingo como fallecidos.

«Confirmo que hay seis víctimas italianas identificadas y no nos constan más desaparecidos. Este es un balance definitivo. Nos lo acaba de referir la Policía cantonal», declaró el embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, en declaraciones a Skytg24.

El incendio en el bar «Le Constellation» de Crans Montana durante una fiesta para recibir el 2026 ha causado 40 muertos de varias nacionalidades y 119 heridos, muchos de ellos de gravedad por las quemaduras en todo su cuerpo.

Del total, seis italianos de entre 16 y 17 años de edad -cuatro chicos y 3 chicas- figuraban como desaparecidos en la tragedia, pero las autoridades no las habían dado por víctimas mortales hasta hoy, una vez obtenidas pruebas genéticas.

Además, un total de 14 italianos resultados gravemente heridos y 9 de ellos ya han sido trasladados en helicóptero desde Suiza, donde recibieron las primeras curas, hasta el hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda en Milán (norte).

Quedan cinco italianos ingresados en Suiza, 4 en Zurich y uno en Lausana, pero se espera que sean trasladados a Milán próximamente.

Todos permanecen en cuidados intensivos en Niguarda pero, en el caso de algunos, «la situación está mejorando desde el punto de vista clínico» y se ha retirado la intubación a dos de ellos, según declaró ayer sábado el director de Urgencias, Filippo Galbiati.

El embajador avanzó que los cadáveres de los seis italianos serán trasladados a bordo de aviones estatales sin costo para sus familiares hasta los aeropuertos de las ciudades de las víctimas.

Las autoridades helvéticas ya han logrado identificar a un total de 24 víctimas mortales de las 40 que perecieron en la tragedia de Crans Montana. EFE

