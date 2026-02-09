Italia compra un valioso ‘Ecce homo’ renacentista por 12,5 millones de euros

4 minutos

(Actualiza con confirmación del Ministerio de Cultura de Italia)

Roma, 9 feb (EFE).- El Ministerio de Cultura de Italia ha adquirido por 12,5 millones de euros un ‘Ecce homo’ de Antonello da Messina, una obra fundamental del Renacimiento italiano, tras una negociación con Sotheby’s antes de que la pintura fuera ofrecida a subasta, se anunció este lunes.

La obra, datada a principios de la década de 1460, representa a Cristo justo antes de su crucifixión, tras haber sido coronado con espinas y con una cuerda alrededor del cuello.

En el reverso aparece San Jerónimo en el desierto, arrodillado ante un libro abierto y un tintero, con el rostro desgastado, ya que se trataba de un objeto de devoción personal que era besado o tocado en señal de veneración al santo.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, confirmó hoy la adquisición de la obra a través de la Dirección General de Museos por 14,9 millones de dólares (unos 12,5 millones de euros).

El anuncio oficial llega tras una filtración a los medios que el Ministerio calificó de «indiscreciones periodísticas», explicando que se había esperado unos días para hacer pública la compra por respeto a los tiempos de registro del contrato.

«La obra representa una pieza única en el panorama artístico del siglo XV italiano; es un punto fundamental en la estrategia de ampliación y valorización de nuestro patrimonio cultural, que se pondrá a disposición de los ciudadanos y de los visitantes de todo el mundo», añadió Giuli en la nota, en la que no se precisa cuál será la ubicación definitiva de la pintura.

La adquisición, que había sido confirmada anteriormente por Sotheby’s a EFE en un comunicado, constituye la obra más antigua conocida de Da Messina, un maestro del Renacimiento italiano y su única representación a doble cara del ‘Ecce homo’, un tema que exploró repetidamente a lo largo de su carrera.

«Esta es una obra excepcional de Antonello da Messina, impregnada de un poder casi indescriptible. A diferencia de muchos pintores de su tiempo, el artista captura la humanidad de Cristo en esta imagen, algo que solo los grandes artistas logran», destaca en la nota el director internacional del departamento de Maestros Antiguos de Sotheby’s, Christopher Apostle.

La operación se realizó después de que, el pasado jueves, la obra prevista para subastarse en Nueva York con un valor estimado entre 10 y 15 millones de dólares fuera retirada, lo que generó especulaciones sobre los motivos de esta decisión.

Según informó la casa de subastas, la obra se excluyó justo antes de la puja debido al gran interés mostrado por el Ministerio de Cultura italiano, que finalmente la ha adquirido por 14,9 millones de dólares, unos 12,52 millones de euros al cambio actual.

En medio de los rumores, la Fondazione Federico Zeri, un centro de investigación vinculado a la Universidad de Bolonia, anunció la operación a primera hora del lunes, información que fue recogida por los medios italianos.

Aún se desconoce su destino, aunque medios italianos adelantan que probablemente será el Museo Capodimonte de Nápoles, ciudad donde Da Messina se formó junto al maestro Niccolò Antonio ‘Colantonio’ y donde fusionó la tradición pictórica flamenca con la italiana, con lo que realizó un aporte fundamental a la pintura del país.

La tabla, que mide solo 19,5 x 14,3 centímetros ya que estaba destinada a ser un objetivo de devoción personal, se ha exhibido con anterioridad en importantes exposiciones en Italia y en el exterior, desde el Palazzo Reale de Milán hasta el Metropolitan Museum de Nueva York.

Las obras de Antonello da Messina son muy escasas y apenas se conservan unos cuarenta cuadros del pintor siciliano. Este ejemplar, realizado hacia 1460 tras su regreso a su Messina natal, es probablemente el último que permanecía en una colección privada. EFE

cee-csv/rcf