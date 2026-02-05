Italia desmantela una banca ilegal basada en estafa piramidal con más de 500 víctimas

Roma, 5 feb (EFE).- Las autoridades italianas han desmantelado una supuesta red de banca ilegal que operaba con un esquema de estafa piramidal, movilizando más de 4 millones de euros y afectando a más de 500 personas en toda Italia, informó este jueves la Guardia de Finanza (policía económica italiana) en un comunicado.

La investigación reveló que el grupo había establecido un sistema bancario paralelo, sin autorización oficial, con conexiones en Polonia y Bulgaria, que ofrecía servicios financieros ilegales, como apertura de cuentas en el extranjero, concesión de préstamos y oportunidades de inversión de alta rentabilidad.

Bajo la apariencia de ser una «comunidad» orientada al bienestar de sus miembros, la organización utilizaba un mecanismo piramidal o el conocido como esquema «Ponzi» en el que los primeros inversores recibían beneficios con el dinero aportado por nuevos clientes.

Para esquivar los controles legales, las transacciones se justificaban como «cashback», un sistema de recompensas que simula el retorno de un porcentaje del dinero gastado en compras.

La red se difundía principalmente a través del boca a boca y redes sociales, incentivando económicamente a los inversores para atraer nuevos clientes.

Además, la organización reforzaba su credibilidad mediante herramientas como tarjetas de débito personalizadas y una aplicación digital que simulaba servicios de banca en línea.

Las víctimas, de entre 20 y 85 años, procedían de distintas regiones del país, incluidas Milán y Turín (norte); Ancona y Roma (centro); y Palermo, Nápoles y Bari (sur). Según la Guardia de FInanza, muchas invirtieron ahorros personales, pensiones o fondos obtenidos mediante préstamos.

El mecanismo colapsó cuando las solicitudes de reembolso superaron los nuevos ingresos, momento en el que dejaron de devolverse tanto los intereses como el capital invertido, añadieron las autoridades.

La operación culminó con el bloqueo de cuentas bancarias, el cierre de la plataforma digital utilizada para las actividades ilegales y la detención de cuatro personas por presuntos delitos de actividad bancaria abusiva, estafa, abuso financiero y blanqueo de capitales.

Los registros realizados en las regiones de Las Marcas (este), Abruzos (centro) y Lombardía (norte) permitieron el embargo de 15 cuentas bancarias en Italia y Polonia y la adopción de medidas cautelares contra dos sospechosos. EFE

