Italia entra en 2026 con un muerto y decenas de heridos por el furor pirotécnico

3 minutos

Roma, 1 ene (EFE).- Italia se ha adentrado en el recién estrenado 2026 con una movida noche de petardos y fuegos artificiales que se ha saldado con un muerto y decenas de heridos, pero también como con mucha música, fiestas y tradiciones.

En las vísperas de la última noche del año las autoridades habían logrado requisar toneladas de artefactos ilegales, muy comunes en las casas italianas, y muchos ayuntamientos habían incluso prohibido detonarlos por motivos de seguridad, también por las mascotas.

Sin embargo, finalmente todo ha transcurrido como cabía prever: nada más tocar la medianoche, Italia se convirtió en un polvorín de cuyas calles, balcones y azoteas salían disparados -por cualquiera- cohetes y bengalas, para preocupación de más de uno.

Los fuegos artificiales pusieron ruido y color en el Coliseo, el ‘Ponte Vecchio’ de Florencia, el ‘Duomo’ de Milán o los canales de Venecia, aunque la fiesta pirotécnica ha sido especialmente estruendosa en Roma y en la gran ciudad del sur italiano, Nápoles.

La peor tragedia se consumó ya antes de sentarse a la mesa por Fin de Año en Acilia, en la periferia romana, donde un hombre murió por la explosión de un petardo que le amputó la mano: la pérdida de sangre acabó con su vida, según informan los medios.

En la capital se han contabilizado un total de 28 heridos por quemaduras y explosiones, aunque ninguno de estos corren peligro, según ha explicado este jueves el comisario jefe de la Jefatura de Policía romana, Marco Picciano, cuyos agentes han tenido que intervenir en 250 ocasiones durante la noche.

En Nápoles los heridos por este furor pirotécnico ascienden a 57, entre la ciudad y su provincia, con casos tan llamativos como la de un chico de 24 años que tuvo que ser atendido en el hospital en dos ocasiones: la primera tras haber perdido tres dedos y después por una herida en el rostro, según recoge la prensa local.

En la ciudad napolitana de Giugliano una cena en un restaurante derivó en una pelea que uno de sus protagonistas zanjó disparando a otro hombre en el abdomen. Ha sido ingresado pero no corre peligro.

En Turín (norte) se vivieron algunos momentos de tensión durante la noche en una manifestación de los activistas del centro ocupado ‘Askatasuna’, desalojado recientemente, ya que lanzaron petardos a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos.

Los bomberos han informado que en esta primera y fría noche de 2026 han tenido que intervenir en 770 ocasiones en distintos puntos del país por algunos incendios o desaguisados pirotécnicos, una cifra notablemente menor que los 882 del pasado año.

La región más complicada ha sido Emilia Romagna (norte), donde recibieron 114 llamadas de socorro, seguida por las septentrionales Lombardía (114), Véneto (63) o Trentino Alto Adige (77).

Por lo demás, un importante protocolo de seguridad ha permitido que la fiesta en las ciudades haya transcurrido con tranquilidad, con grandes conciertos como el de Roma, en el enorme Circo Máximo, o el de la televisión pública, este año en Catanzaro (sur). EFE

gsm/lab