Italia expulsa a dos militares de la Embajada rusa por un presunto caso de espionaje

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(Actualiza con convocatoria del embajador ruso en Italia y más declaraciones)

Roma, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Italia ordenó este jueves la expulsión de dos agentes militares de la Embajada de la Federación Rusa en Roma por su presunta implicación en las actividades de espionaje destapadas esta semana por las autoridades italianas.

«El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de comunicar al embajador ruso en Roma que Ivan Petrovich Gorbachev y Mikhail Vasilyevich Astakhov deben abandonar Italia en un plazo de tres días», anunció el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en su cuenta de la red social X.

Tajani acusó a Moscú de utilizar «sus armas híbridas para atacar a Occidente y a Italia» y calificó lo sucedido de «una injerencia grave e inaceptable para las instituciones italianas y para la seguridad nacional».

Tras esta decisión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia convocó en su sede al embajador ruso en el país, Alexey Paramonov, según confirmó el propio diplomático a través de su canal de Telegram.

«A diferencia de muchos otros lugares de Roma que suelo frecuentar, aquí, como siempre, no ocurre nada bueno», escribió Paramonov en alusión a la sede del Ministerio de Exteriores italiano.

En su mensaje, además, criticó que, con la expulsión de los militares, Italia pretende «limitar al máximo la influencia de Rusia» en la nación, algo que consideró «imposible».

El diplomático aseguró que Rusia cuenta con líderes de la talla de Vladímir Putin y Serguéi Lavrov, mientras que Italia, por el contrario y a pesar de su inmenso potencial intelectual, político y humanístico, carece hoy en día de «figuras de tal envergadura».

Asimismo, añadió que solo queda esperar que vuelvan a surgir este tipo de líderes en el país «para devolver a Italia la autonomía y el prestigio de los que disfrutaba antaño, incluso en materia de asuntos exteriores».

La expulsión se produce tras la operación llevada a cabo esta semana por los Carabineros (la Policía militarizada italiana), que permitió detener a dos personas presuntamente implicadas en una red de espionaje al servicio de Rusia.

Los arrestados, entre los que se encuentra un exmiembro del espionaje italiano y antiguo suboficial de los Carabineros de 59 años, están acusados de los delitos de espionaje, revelación de secretos e intromisión informática, entre otros cargos.

La investigación, que comenzó en mayo de 2025, señala al exsuboficial como el principal sospechoso de actuar en favor de un agente ruso con inmunidad diplomática.

Según la reconstrucción de los hechos, el exagente era el «único interlocutor» del ciudadano ruso y obtenía la información sensible a través de seis fuentes distintas a cambio de contraprestaciones económicas.

Entre esas fuentes figuran cuatro militares en activo destinados en puestos de alta sensibilidad, que presuntamente suministraban la información solicitada por el agente ruso durante sus encuentros con el principal investigado. EFE

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