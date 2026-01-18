Italia ha sido invitada a formar parte de la Junta de Paz para Gaza

Roma, 18 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, adelantó este domingo que Italia ha sido invitada a participar en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza.

«Creo que Italia puede desempeñar un papel destacado, estamos dispuestos a aportar nuestra contribución a la elaboración del plan de paz», dijo Meloni a los periodistas desde Seúl donde se encuentra en visita oficial.

Según se anunció, la Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también invitó a formar parte al rey Abdalá II de Jordania y al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan y también el presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, anunció que formará parte.

La composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.

La Casa Blanca también adelantó que durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde intervendrá Trump, se dará a conocer más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés).

Se trata de un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense. EFE

