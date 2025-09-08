The Swiss voice in the world since 1935

Italia inicia el curso con un más de un tercio de colegios sin certificado de seguridad

Roma, 8 sep (EFE).- El curso escolar comienza este lunes en la provincia de Bolzano, en norte de Italia, a la que se sumará el resto del país en los próximos días, con dos protagonistas: la falta de certificados de seguridad en más de un tercio de los colegios y la ampliación de la prohibición del uso de móviles a la educación secundaria superior.

En Italia, 14.512 de los 40.000 colegios públicos, un 36%, no cuentan con al menos una de las tres certificaciones obligatorias: habitabilidad, prevención de incendios e instalaciones de calefacción, según los datos más recientes del ministerio de Educación y Mérito, relativas al curso 2023-2024, recogidos por los medios locales.

Estos cifras «no están actualizadas», ya que corresponden a un periodo en el que «las importantes mejoras de seguridad impulsadas por este Gobierno aún no habían comenzado», explicó el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, en una nota enviada al Corriere della Sera, uno de los medios que difundió la información.

«El hecho de que no se hayan publicado no significa automáticamente que los centros educativos carezcan de ellos», defendió, antes de añadir que seguirán «invirtiendo en la seguridad de las escuelas italianas para remediar décadas de negligencia» para aplacar la polémica.

El nuevo curso comienza también marcado por la ampliación a la educación secundaria superior de la prohibición del uso de móviles y tablets, puesto que hasta ahora se limitaba a la enseñanza preescolar, primaria y el primer ciclo de secundaria.

La norma prohíbe el uso de teléfonos inteligentes, tanto recreativo como educativo, al considerar que su abuso genera distracción y debilita las capacidades cognitivas, y serán los docentes los responsables de garantizar el cumplimiento la misma.

Otras de las novedades del curso 2025/2026 es la de que los estudiantes que obtengan un 6 en conducta, ya que en Italia se valora el comportamiento, no serán admitidos automáticamente al año siguiente, sino que deberán completar un trabajo sobre temas de ciudadanía activa.

Se estima que habrá una reducción de unos 134.000 estudiantes respecto a los 7,1 millones registrados el año anterior, ya que por el momento no se han comunicado datos oficiales.

En la provincia autónoma de Bolzano, este lunes comienzan el curso 2,9 millones de alumnos y docentes. A partir del miércoles lo harán en Piamonte, Valle de Aosta, Véneto y Trento (norte); en Lombardía (norte), el viernes; y después en el resto del país. EFE

