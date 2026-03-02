Italia justifica el ataque a Irán por programa atómico y en apoyo a protestas ciudadanas

2 minutos

Roma, 2 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha justificado este lunes el ataque estadounidense-israelí a Irán para acabar con su programa nuclear y como muestra de apoyo a las protestas de jóvenes y mujeres contra «un régimen oscurantista».

«La operación de Estados Unidos e Israel podría ser un hito para los equilibrios regionales. Esperemos que abra la vía a un nuevo Oriente Medio de paz, desarrollo y crecimiento», afirmó el jefe de la diplomacia italiana durante una comparecencia parlamentaria.

El también vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni afirmó que el principal objetivo de este ataque, del que Italia fue avisada por sus autores y aliados cuando ya había empezado, es «eliminar el riesgo misilístico y nuclear» de la República Islámica.

«Supone una amenaza existencial, tal y como han demostrado los hechos de estos días, para la seguridad no solo de toda la región, sino de toda Europa», ha aseverado.

Muestra de ello, a su parecer, es el lanzamiento de drones iraníes a la isla de Chipre, en pleno Mediterráneo: «Ese ha sido un mensaje inequívoco de que nadie estaría a salvo de un Irán dorado con misiles con el arma nuclear», ha afirmado el también vicepresidente.

«Era imposible que Irán llegara a tener la bomba atómica porque esto habría representado un peligro no solo para toda la zona, ya que, del mismo modo que pueden llegar a Chipre, podrían hacerlo al resto de Europa. Chipre pertenece a la Unión Europea», apuntó.

Por último, Tajani también ha recordado que Irán «tampoco era seguro para las miles de jóvenes iraníes que los meses pasados se han rebelado al régimen oscurantista y represivo de los ayatolás pagando -ha subrayado- con la vida».

El ministro ha recordado que su país ha apoyado «hasta el último minuto una negociación en Irán», pero cree que el Estado persa no ha colaborado con la Agencia Internacional para la Energía Atómica.

«Volveremos a pedir a Irán el acceso de la agencia a todos los sitios nucleares para asegurar la plena transparencia y credibilidad de su programa nuclear», ha advertido. EFE

gsm-csv/sam/mra

(foto)(vídeo)