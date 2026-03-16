Italia pide reforzar la misión Aspides en el Mar Rojo pero descarta intervención en Ormuz

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Roma, 16 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este lunes reforzar la misión europea ‘Aspides’ en el Mar Rojo para proteger el tráfico comercial hacia el canal de Suez, aunque descartó ampliar su radio de acción al estrecho de Ormuz, donde apostó exclusivamente por la vía diplomática.

«Estamos dispuestos a reforzar la misión Aspides y la misión Atalanta. Sin embargo, no me parece que sean misiones que puedan ampliarse al estrecho de Ormuz, ya que son misiones que tienen un carácter defensivo», afirmó Tajani a su llegada a Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Sobre la situación en Ormuz, Tajani insistió en que es necesario «un esfuerzo diplomático adicional para garantizar la libertad de navegación», algo que – dijo – «interesa no solo a los países occidentales, sino a todo el mundo, incluida China».

La UE tiene desplegada en la zona la operación EUNavfor ‘Aspides’, que puede operar desde el mar Rojo hasta el Golfo y gran parte del noroeste del océano Índico, y que tiene un mandato puramente defensivo para proteger a los buques que sean objeto de ataques por mar o por aire, sin poder llevar a cabo ataques en tierra.

La operación se desarrolla a lo largo de las principales rutas marítimas en torno al estrecho de Bab al Mandeb y supervisa la situación en el estrecho de Ormuz, así como en las aguas internacionales del mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo y el golfo Pérsico.

La otra iniciativa que Italia está dispuesta a reforzar es la Operación Atalanta, otra misión naval de la UE diseñada para luchar contra la piratería en el océano Índico y la cuenca de Somalia.

Su objetivo es proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a otras embarcaciones vulnerables, reforzando la seguridad marítima frente a actividades ilícitas en la región.

En este sentido, el jefe de la diplomacia italiana reiteró que, si bien es necesario reforzar la presencia en el mar Rojo, descartó ampliar las misiones al estrecho de Ormuz, ya que esto obligaría a «modificar profundamente» su naturaleza operativa. EFE

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