Italia recibirá octava herida en el incendio de Suiza y espera identificación de cadáveres

2 minutos

Roma, 3 ene (EFE).- Una joven herida en el incendio en un bar de Suiza en Nochevieja, de 15 años de edad, será trasladada este sábado al hospital de grandes quemados de Milán (norte), mientras Italia espera conocer el paradero de seis desaparecidos en la tragedia.

El consejero de Sanidad de la región de Lombardía, Guido Bertolaso, ha avanzado esta mañana ante los medios que esta herida, una joven de 15 años llamada Sofía y gravemente quemada, será llevada a lo largo del día al hospital milanés de Niguarda.

Se trata del octavo herido italiano que será trasladado en helicóptero desde los hospitales suizos en los que recibieron las primeras curas hasta el de Milán, al otro lado de los Alpes.

No obstante su traslado, aclaró, dependerá de las condiciones meteorológicas en la cordillera.

Los otros siete siguen en cuidados intensivos en Niguarda pero, en el caso de algunos, «la situación está mejorando desde el punto de vista clínico» y se ha retirado la intubación a dos de ellos, según ha explicado el director de Urgencias, Filippo Galbiati.

Italia ha cuantificado en 13 sus connacionales heridos en la fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans Montana, en la que han muerto al menos 40 personas de varias nacionalidades y 119 han resultado heridas, según las autoridades helvéticas.

Por eso, tras los ocho ingresados en Milán, quedan otros cinco en instalaciones suizas como Zurich o Ginebra que por su gravísimo estado clínico no pueden ser trasladados a Italia.

Además, seis italianos, todos adolescentes, siguen desaparecidos.

Las autoridades italianas están esperando a que Suiza lleve a cabo la identificación de los cadáveres para confirmar la eventual muerte de estos seis desaparecidos, una tarea complicada porque los cadáveres están prácticamente irreconocibles por las quemaduras.

Pero también aguarda a que se esclarezca la identidad de varios heridos aún en Suiza, todavía desconocidos por estar en coma y cubiertos por vendas, según Bertolaso.

«La policía suiza ya ha identificado seis cadáveres pero no son de ciudadanos italianos», ha declarado esta mañana el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en la televisión pública RAI, avanzando que hoy se reunirá con las familias de los involucrados en el desastre.

«Es probable que hoy se llegue a otras identificaciones. En el caso de víctimas italianas, estamos preparados a organizar un vuelo de estado para repatriar los cuerpos», ha asegurado, subrayando que «no se pueden excluir» muertos italianos. EFE

gsm/lab