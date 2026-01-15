Italia reclama a la UE que se persone como parte civil en el juicio de Crans Montana

3 minutos

Roma, 15 ene (EFE).- El Gobierno de Italia reclamó este jueves que la Comisión Europea se constituya como parte civil en el juicio por el incendio, la pasada Nochevieja, de la discoteca «Le Constellation» de la localidad suiza de Crans Montana, donde fallecieron 40 personas, seis de ellas de nacionalidad italiana, y 119 resultaron heridas.

Las familias de los seis jóvenes italianos fallecidos en la tragedia de Crans Montanaa se reunieron hoy en Roma con el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio; la abogada general del Estado, Gabriella Palmieri Sandulli, y el subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano, para coordinar la acción judicial en el proceso que se llevará a cabo en Suiza.

El Ejecutivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y las seis familias afectadas se personarán de forma conjunta en el proceso.

Para el Gobierno italiano sería necesario que la Comisión Europea también se persone como acción civil, según dijo Mantovano, quien recordó que «existen numerosos precedentes» y que Suiza no forma parte de la Unión Europea (UE) lo que supone obstáculos adicionales en la cooperación judicial.

El subsecretario precisó que las diferencias entre los sistemas judiciales hacen que el proceso sea «más complicado y menos directo», y adelantó que Italia tiene la intención de proponer una coordinación con otros países europeos afectados «para acompañar a las autoridades suizas, respetando su derecho y en coherencia con las exigencias y los derechos de los damnificados».

La abogada general del Estado destacó el contacto «directo» con la administración suiza, mientras que el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, subrayó que la colaboración es «buena», muy activa» e «intensa».

«Nuestra presencia no es solo formal, sino sustancial. El mensaje es claro: estamos con las familias», sentenció Palmieri, quien puso como ejemplo la «investigación espejo» abierta por Francia.

En la reunión también estuvo presente el abogado de una de las familias, quien calificó el encuentro de «muy importante» y agradeció al Gobierno italiano el apoyo y la cercanía.

«Estamos en un país (Suiza) que no forma parte de la comunidad económica europea, por lo que hablar con una voz unitaria ciertamente llevará a resultados», dijo.

«El dolor de las familias está muy lejos del discurso del resarcimiento; se trata de aceptar los hechos. Aún queda mucho camino por recorrer.», concluyó.

Por su parte, Nordio subrayó la necesidad de actuar con rapidez, ya que los plazos de prescripción en Suiza son más breves.

Asimismo, afirmó que se solicitarán comisiones rogatorias a la autoridad judicial suiza para conocer «todas las circunstancias que puedan ser útiles para la reconstrucción del suceso» en el marco de la investigación abierta en Roma. EFE

csv/sam/fpa