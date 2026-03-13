Italia refuerza su presencia cultural en América Latina rumbo a la FIL Guadalajara 2026

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Ciudad de México, 13 mar (EFE). Italia intensificó su estrategia cultural en América Latina con una ambiciosa agenda de más de 120 actividades en la región, consolidando su posición como referente artístico y literario.

Este esfuerzo cultural tiene como objetivo destacar su creatividad y preparar el camino hacia su participación como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026, uno de los encuentros literarios más prestigiosos del mundo.

El director del Instituto Italiano de Cultura en Ciudad de México, Gianni Vinciguerra, subrayó la importancia de México dentro de la diplomacia cultural italiana, una estrategia impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura de Italia.

Vinciguerra señaló que la delegación de escritores italianos que representará al país en la FIL Guadalajara 2026 será revelada a mediados de este año, con el propósito de proyectar la riqueza de su industria editorial no solo en México, sino en toda América Latina.

“Estamos trabajando para traer diferentes voces y géneros literarios también alternativos, y estamos tratando de armar una presentación que sea lo más variada y completa posible”, afirmó el funcionario.

Exhibiciones y creatividad italiana en México

Como parte de esta estrategia cultural, se han organizado diversas exhibiciones, conciertos y presentaciones artísticas, destacando la exposición ‘Cranegrura’ de la escultora italiana Camilla Alberti en Casa del Lago de la UNAM. Este proyecto escultórico, desarrollado durante su residencia artística, incluyó materiales como baba de nopal y arena volcánica, y representa un jaguar en actitud cazadora.

La directora de Casa del Lago, Cinthya García Leyva, explicó que el programa internacional busca producir obras específicas que dialoguen con la arquitectura del recinto. La residencia de Alberti, ganadora del Premio Natura Naturans/Naturata, se inscribe dentro de este marco de colaboración cultural.

“La idea era no sólo presentar piezas producidas en otros lugares, sino producir obra desde el mismo recinto de Casa del Lago, que dialogara e hiciera aún más evidente la fuerza arquitectónica de la institución”, señaló García .

Como resultado de esa investigación artística, Alberti creó una escultura que representa a un jaguar en actitud cazadora, elaborada con materiales como baba de nopal y arena volcánica.

Promoción del arte italiano en América Latina

El Gobierno italiano ha destinado más de 20 millones de euros para promover el arte y la cultura italiana a nivel global entre 2025 y 2026, incluyendo proyectos en países como Chile y Argentina.

Además, se han asignado 2,7 millones de euros para el programa Italian Council, enfocado en la producción y promoción de artistas italianos, cuyas actividades también abarcan Latinoamérica.

Entre estas iniciativas se encuentran intercambios culturales y educativos impulsados a través de su red de embajadas e institutos culturales.

Inspiración mexicana para el arte italiano

La artista señaló que durante su estancia en México encontró inspiración en lugares como Teotihuacán, el Bosque de Chapultepec y en el imaginario de los alebrijes oaxaqueños, elementos que influyeron en su proceso creativo.

Este intercambio cultural evidencia la conexión entre ambos países y refuerza el papel de México como un importante socio artístico y cultural para Italia.

La agenda cultural italiana en la región ha mostrado un crecimiento constante, con actividades que oscilan entre 90 y 120 eventos anuales. En 2024, el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México e Italia marcó un hito en los intercambios culturales, mientras que la FIL Guadalajara 2026 representa una oportunidad para fortalecer aún más esta relación. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la elaboración de este contenido.