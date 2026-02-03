Italia y Alemania piden más colaboración con EEUU y socios afines para minerales críticos

Roma, 3 feb (EFE).- Italia y Alemania emplazaron este martes a la Comisión Europea (CE) a estrechar la colaboración con Estados Unidos para la obtención de minerales críticos, un día antes de la cumbre ministerial organizada sobre esta cuestión en Washington.

Los ministros de Exteriores de Italia y Alemania, Antonio Tajani y Johann Wadephul, respectivamente, firmaron una declaración que surge tras el encuentro bilateral que mantuvieron el pasado 23 de enero en la capital italiana.

La declaración ha sido publicada la víspera de la cumbre ministerial sobre minerales críticos que mañana presidirá en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar el refuerzo de las cadenas de suministro y la reducción de la dependencia de China.

El texto, difundido por el Ministerio de Exteriores italiano, insta a «impulsar el compromiso europeo en el sector» de los minerales críticos, «mitigar las dependencias estratégicas y construir cadenas de aprovisionamiento seguras» para Europa.

Por eso, subraya «la oportunidad de una estrecha colaboración» entre la Unión Europea y Estados Unidos, así como otros aliados afines como el G7 y socios de África, Asia y América Latina que estén «dispuestos y capacitados a contribuir a asociaciones mutuamente beneficiosas» en este ámbito.

«La reunión de mañana en Washington ofrece una oportunidad particularmente oportuna para avanzar en esta dirección», afirma el comunicado italiano.

Italia y Alemania han avanzado así su intención de coordinar sus respectivas posiciones en esta cuestión en distintos foros internacionales y han expresado su «pleno apoyo» a las negociaciones de la Unión Europea para una asociación con Estados Unidos.

Por último, en el texto dirigido al Ejecutivo comunitario animan a invertir en el desarrollo de capacidades, almacenamiento, reciclaje e innovación tecnológica y avisan que la reducción de la dependencia «no puede alcanzarse sin costes adicionales».

Estos costes, alegan, «deberán ser previsibles, repartidos de manera equitativa entre socios afines y compatibles con la competitividad de nuestros sistemas industriales».

Tajani, jefe de la diplomacia italiana, ha confirmado su asistencia mañana a la cumbre en Washington sobre minerales críticos. EFE

