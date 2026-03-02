Iván Márquez condenado a 37 años por el asesinato de cuatro militares colombianos en 1997

Bogotá, 2 mar (EFE).- La Justicia colombiana condenó a 37 años de cárcel a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que fue negociador del acuerdo de paz por parte de las FARC y luego retomó las armas como disidente, por el asesinato hace 29 años de cuatro militares en Turbo, departamento de Antioquia (noroeste), anunció este lunes la Fiscalía.

«Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con la muerte de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia), el 2 de julio de 1997, cuando el hoy condenado fungía como integrante del entonces secretariado de las FARC–EP y máximo cabecilla del bloque noroccidental», señala la Fiscalía.

En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz, Iván Márquez, que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.

Según la Fiscalía, la condena emitida hoy contra el jefe guerrillero fue motivada por los delitos de «homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado».

Las víctimas, que pertenecían a la Brigada XVII del Ejército, fueron el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte, los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz y el enfermero militar Fabio Pineda Serna.

Iván Márquez arrastra un largo historial de condenas y procesos judiciales por delitos graves vinculados al conflicto armado en Colombia.

En marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena en su contra de 41 años de cárcel por su responsabilidad en la toma guerrillera de Roncesvalles (Tolima) en julio de 2000, donde murieron un civil y trece agentes de la Policía bajo el mando de esa ofensiva insurgente.

Márquez tiene otras condenas a 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato del subteniente Harbey Tapias y otra de 44 años por ordenar el asesinato de un sargento del Ejército, así como múltiples sentencias por secuestro, homicidio agravado y otros delitos de lesa humanidad. EFE

