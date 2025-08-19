The Swiss voice in the world since 1935

Ivonne Nóchez: una medalla que le llegó a El Salvador desde China hasta Paraguay

Luque (Paraguay), 19 ago (EFE).- La salvadoreña Ivonne Nóchez está viviendo días de gloria, colgándose oros y platas a más de 18.000 kilómetros de distancia.

La patinadora de velocidad, que hace menos de una semana brilló con luz dorada propia al ganar los 100 metros carriles y los 200 metros meta contra meta en los Juegos Mundiales de Chengdu (China), voló 18.270 kilómetros desde China hasta Asunción.

Ya en las pistas del complejo del Comité Olímpico Paraguayo, le dio a su país la medalla de plata en los 500m + distancia individual femenino en los Juegos Panamericanos Junior.

Nóchez, quien consiguió una medalla de oro mundial en los 100 metros carriles y bronce en los 200 metros en los World Skate Games de 2024 en Montesilvano (Italia), llegó segunda con un tiempo de 18.936 segundos detrás de la colombiana Kollin Castro, que paró el reloj en 18.776.

Las felicitaciones para la deportista, que con 15 años ya había logrado un bronce en la especialidad de los 200 metros meta contra meta de los juegos de Cali en 2021, no se hicieron esperar.

«¡IVONNE GANA MEDALLA DE PLATA EN ASU2025!Ivonne Nóchez, patinadora del Team ESA, registró un tiempo de 18.936 segundos y se quedó con la medalla de plata en la prueba 200 metros meta contra meta de los Juegos Panamericanos Junior. ¡Felicidades, Ivonne!», escribió en su cuenta de X el Comité Olímpico de El Salvador.

La deportista salvadoreña obtuvo su boleto a los juegos de Asunción en agosto de 2024 tras su destacada participación en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad, en Colombia.

En los pasados juegos de Cali, El Salvador sumó ocho medallas (3 platas y 5 bronces) para ubicarse en el puesto 20 del medallero general, siendo así la tercera mejor representación de Centroamérica por detrás de Costa Rica y Guatemala. EFE

