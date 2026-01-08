Jóvenes chavistas marchan en Venezuela para pedir la liberación de Maduro y Cilia Flores

Caracas, 8 ene (EFE).- Jóvenes afines al chavismo marchan este jueves en el oeste de Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el sábado por fuerzas estadounidenses durante los ataques en la capital y otros tres estados del país suramericano.

La protesta, prevista para horas del mediodía, tiene como punto de partida la residencia estudiantil Livia Governeur, cercana al campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La movilización tendrá un recorrido de casi tres kilómetros hasta el liceo Andrés Bello, uno de los principales centros educativos públicos del oeste de la ciudad, cercano a la sede del Ministerio Público.

El jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, afirmó en su cuenta de Instagram que la movilización servirá para «denunciar los ataques imperiales», así como «defender la soberanía» venezolana.

«No permitiremos que intereses extranjeros frenen los sueños de un pueblo que decidió ser libre. Unidos, defendemos el legado del Comandante Chávez y el futuro de la Patria», agregó Fernández, quien también es secretario de movilización de calle del buró político del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los seguidores del chavismo se han movilizado diariamente desde los ataques del pasado sábado, con marchas de las mujeres y las comunas, entre otros grupos, para exigir la liberación de Maduro y Flores, y también expresar su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta encargada el lunes.

En una reunión con una comisión parlamentaria, Rodríguez afirmó el miércoles que Venezuela «vive momentos muy delicados para su estabilidad política» tras lo que calificó como «agresión militar» de EE.UU.

Sin embargo, también defendió la cooperación energética del país suramericano con el mundo, después de que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmara que negocia la venta de «volúmenes» de crudo con Estados Unidos.EFE

