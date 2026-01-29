Jóvenes lideran protesta en Perú para exigir renuncia del presidente interino

afp_tickers

3 minutos

Jóvenes peruanos de la Generación Z encabezaron este miércoles una protesta en Lima para pedir la renuncia del presidente interino José Jerí, investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias.

La manifestación reunió a unos cuantos centenares de personas, según constataron periodistas de la AFP, incluidos activistas de derechos humanos y feministas. Los asistentes marcharon por grupos por el centro de Lima en dirección hacia el Palacio de Justicia y el Congreso.

La policía siguió de cerca la protesta que se prolongó hasta la noche, sin que se produjeran enfrentamientos.

Jerí tomó posesión el 10 de octubre en reemplazo de la entonces mandataria Dina Boluarte, destituida por el Congreso en medio de masivas protestas por la crisis de seguridad derivada por el aumento de la extorsión y el sicariato.

«No estamos de acuerdo para nada con su gobierno por las denuncias que tiene. Si el Congreso quiere censurarlo nosotros lo apoyaremos», dijo Yackov Solano, un universitario de 23 años y vocero de la Generación Z, que congrega a jóvenes entre los 18 y 30 años.

Uno de los grupos derribó una de las vallas de seguridad e intentó, sin éxito, romper la barrera policial que protegía el Congreso. La Fuerza Pública impidió su paso con sus escudos y bastones de mando, sin emplear gases lacrimógenos.

Con el rostro pintado de calavera, Miguel Almeyda marchó también contra Jerí, el séptimo presidente de Perú desde 2016 producto de la crisis de inestabilidad.

«Jerí tiene que irse e igual tienen que irse todos. Este país necesita una nueva clase política», dijo este activista político de 67 años.

El gobernante de derecha deberá entregar la presidencia en julio tras las elecciones generales del primer semestre.

«Jerí tiene que irse e igual tienen que irse todos. Este país necesita una nueva clase política», señaló

Otros protestaron con banderas y carteles con la inscripción «Fuera Jerí el pueblo te repudia».

El presidente interino, de 39 años, enfrenta un escándalo por supuesto tráfico de influencias tras revelarse en pasadas semanas un video de una cita encubierta con un empresario chino que tuvo contratos con el Estado.

La fiscalía le abrió una investigación preliminar. Sin embargo, Jerí, que rechaza las sospechas de corrupción en su contra, goza de inmunidad y solo podría enfrentar un eventual proceso penal después de que deje el poder.

Jerí lidera una campaña frontal contra la delincuencia. No obstante, las denuncias por extorsión a transportistas y otros sectores no han disminuido.

Durante la manifestación de este miércoles, los jóvenes ondearon la famosa bandera de One Piece, símbolo manga bajo el cual se arropa la Generación Z para exigir cambios estructurales en varias partes del mundo, en busca de un futuro digno.

cm-vel/cr