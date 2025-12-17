Jacobi Jupe, protagonista de ‘Hamnet’, se une a Scarlett Johansson en ‘El Exorcista’

2 minutos

Redacción Internacional, 17 dic (EFE).- El joven actor Jacobi Jupe, protagonista de ‘Hamnet’, la exitosa película sobre William Shakespeare, se unirá a Scarlett Johansson en el nuevo film de terror ‘El Exorcista’, informa The Hollywood Reporter (THR).

Mike Flanagan, quien anteriormente trabajó en las adaptaciones de Stephen King de ‘El Juego de Gerald’ y ‘Doctor Sueño’, escribe y dirigirá el largometraje.

Jacobi Mike Flanagan escribió el guion y dirige lo que las compañías describen como una versión «fresca y audaz» de la película de terror sobrenatural.

El rodaje de ‘El Exorcista’ está previsto que comience en marzo en Nueva York. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se cree que Jupe, que tiene 12 años, interpretará al hijo de Johansson, según la revista especializada.

Jupe, hermano de Noah Jupe, actor de ‘Un lugar tranquilo’, protagoniza el personaje principal de ‘Hamnet’, dirigida por Chloé Zhao, junto a Jessie Buckley y Paul Mescal.

La película se ha consolidado como una de las más aclamadas del año y ahora es una de las principales candidatas a premios. Por su actuación, Jupe ha sido nominado al premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres en la categoría de joven actor británico/irlandés del año y también recibió una nominación al premio Critics Choice a mejor actor joven, explica THR.

El año pasado, Jacobi protagonizó junto a Billy Crystal la miniserie de thriller psicológico «Before», e interpretó a Michael Darling junto a Jude Law en «Peter Pan y Wendy», dirigida por David Lowery. Próximamente, aparecerá en el thriller de terror «Victorian Psycho», junto a Maika Monroe. EFE

