Jalisco espera tres millones de visitantes durante el Mundial 2026

afp_tickers

2 minutos

El estado de Jalisco espera recibir alrededor de tres millones de visitantes durante el próximo verano, cuando Guadalajara, su capital, sea una de las 16 sedes del Mundial de 2026, que coorganizarán México, Estados Unidos y Canadá.

«La Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del planeta y nos permite proyectar la llegada de más de tres millones de visitantes, lo que representa un incremento aproximado del 10 por ciento en el flujo habitual de personas», declaró Michelle Fridman, secretaria de Turismo del estado de Jalisco, el lunes en una conferencia de prensa.

Cada año, la entidad jalisciense, ubicada en el oeste de México, recibe en promedio 34 millones de visitantes, es decir, alrededor de 2,8 millones al mes.

Para atender la demanda turística generada por el Mundial, Jalisco cuenta con más de 90.000 habitaciones de hotel.

«Somos la única sede mundialista en México que cuenta con 400 kilómetros de costa», destacó la funcionaria, en comparación con las otras dos sedes mexicanas: la Ciudad de México, en el centro del país, y Monterrey, capital del estado de Nuevo León, al norte.

Por su parte, Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, anunció que durante el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, la ciudad albergará el FIFA Fan Festival, donde se esperan hasta 65.000 personas por día.

«Durante 39 días, más de 2,5 millones de visitantes podrán interactuar y divertirse en el FIFA Fan Festival», comentó la alcaldesa.

El estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, ubicado en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, será sede de cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial.

El Estadio Azteca, en Ciudad de México, recibirá cinco partidos, mientras que el Estadio BBVA, en Monterrey, albergará cuatro encuentros, para un total de 13 partidos en territorio mexicano.

En mayo pasado, las autoridades de la Ciudad de México también presentaron sus estimaciones y anunciaron que esperan recibir a más de cinco millones de visitantes durante el Mundial de 2026.

str/ma