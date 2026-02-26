Jalisco restablece el turismo y la conectividad aérea tras el operativo contra El Mencho

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La Secretaría de Turismo del estado de Jalisco, informó este miércoles el total restablecimiento de sus principales destinos turísticos y la operación regular de su conectividad aérea y terrestre después de los incidentes violentos tras el operativo en el que resultó muerto el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

La dependencia señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo emitida tras los acontecimientos.

También sostuvo que volvió al esquema ordinario del Travel Advisory, en el que Jalisco se mantiene en “Nivel 3”, que plantea reconsiderar el viaje, con la “oportuna aclaración” de que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exentos de esa recomendación.

La Secretaría de Turismo indicó que las aerolíneas restablecieron sus itinerarios en rutas nacionales e internacionales y conservan su programación “conforme a lo previsto”.

Agregó que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen actividad normal, con 224 operaciones en Guadalajara y 192 en Puerto Vallarta este miércoles.

El boletín añadió que la Embajada de Estados Unidos actualizó su comunicación sobre la operación regular de ambos aeropuertos, la disponibilidad de servicios y la ausencia de reportes de cierres viales ordenados por autoridades locales.

En Puerto Vallarta, la operación turística marítima mantuvo su programación regular y, durante la jornada previa, salieron 17 embarcaciones turísticas que movilizaron a 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas, según la nota.

Añadió que hoteles, restaurantes, centros turísticos y comercios operan con normalidad.

También reportó operación normal de recintos como Expo Guadalajara y el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, y una agenda confirmada para marzo con alrededor de 75 eventos, con ajustes puntuales de fechas en algunos casos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el martes el levantamiento del «código rojo» que se prolongó durante tres días en el estado, epicentro de la ola de violencia, y este miércoles se retomaron las actividades educativas y las oficinas y negocios reabrieron sus puertas.

El Gobierno mexicano informó que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos.

Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

