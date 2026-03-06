Jamaica anuncia que suspenderá acuerdo con Cuba sobre despliegue de profesionales médicos

2 minutos

San Juan, 6 mar (EFE).- El Gobierno de Jamaica informó este viernes de que tomó la decisión de suspender el acuerdo actual con el Gobierno de Cuba sobre el despliegue de profesionales médicos en el sector de la salud pública.

Las autoridades jamaicanas afirmaron en un comunicado que este anuncio se debe a que ambos Gobiernos no han podido alcanzar un acuerdo sobre los términos y condiciones de unas nuevas medidas de cooperación técnica, tras la expiración del pacto anterior en febrero de 2023.

«En aras de la continuidad del valioso servicio prestado por los profesionales médicos cubanos presentes en el país, y por su seguridad y bienestar personal, el Gobierno de Jamaica ha manifestado su disposición a que el Ministerio de Salud y Bienestar contrate a estos profesionales médicos de forma individual, de conformidad con la legislación laboral local», esgrimió el documento del Ejecutivo jamaicano.

«Este acuerdo se mantendrá durante el resto de su estancia prevista en Jamaica en el marco del programa», añadió el Ministerio.

Salud y Bienestar de Jamaica indicó que los jamaicanos «se han beneficiado notablemente» del programa de atención oftalmológica, así como de la atención general prestada por enfermeras y médicos de Cuba.

Relacionado a estos hechos, el Gobierno de Jamaica informó en febrero de que seguía en vigor su programa de cooperación médica con Cuba, en medio de la presión de Washington sobre La Habana que provocó que una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, cancelaran o redujeran en el último año sus contratos con Cuba.

El titular de Salud jamaiquino, Christopher Tufton, señaló que aunque el anterior memorando de entendimiento (MOU) expiró, casi 300 médicos y especialistas cubanos continúan prestando sus servicios en virtud de los contratos existentes.

La cooperación médica de Jamaica con Cuba se remonta a más de 50 años atrás y se ha convertido en un pilar del sistema de salud pública.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron inicialmente estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados. EFE

