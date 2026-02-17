Jameneí: es «incorrecto y estúpido» determinar de antemano el resultado de una negociación

1 minuto

Teherán, 17 feb (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este martes que Estados Unidos busca determinar de antemano el resultado de las negociaciones que mantienen los dos países sobre el programa nuclear iraní, lo que calificó de “incorrecto y estúpido”.

Estados Unidos «dice: ‘Vamos a negociar sobre su energía nuclear y que el resultado de la negociación sea que ustedes no tengan esta energía’», afirmó Jameneí en un encuentro en Teherán.

“Si realmente debe haber una negociación, porque no siempre hay lugar para ella, determinar de antemano el resultado de la negociación es un acto incorrecto y estúpido”, aseguró. EFE

